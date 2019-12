Il triste Natale dell’ex Milan | “cacciato via WhatsApp | mi hanno tolto l’auto”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Il Seregno mi ha mancato di rispetto. Mi sono sentito preso totalmente in giro. Non ci si comporta così, non è da persone serie una cosa del genere”. Taye Taiwo, exparla così come riporta Gazzamercato. “Io sto benissimo fisicamente e ci tengo a precisarlo. Ogni giorno facevo su e giù dalla Svizzera, dove vivo, a Seregno per allenarmi. In tutti gli allenamenti non ho avuto nessun problema. Anzi mi ero già inserito bene nel gruppo, ridendo e scherzando con i ragazzi. A partire da capitan La Camera e da Borghese”. “Ieri il presidente mi ha chiesto indietro la macchina e oggi viaho scoperto di non essere più parte del club. Definire irrispettoso questo comportamento è poco, miproprio preso in giro. Io sono una persona seria e un giocatore di calcio, non amo perdere tempo. Micercato e voluto loro, altrimenti avrei valutato altre offerte. Così non ...

