Fioramonti si dimette Sarà lui a far nascere il partito di Conte?

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Lo aveva detto. Anche se col passare del tempo la sua posizione era diventata, almeno nei toni, un po' meno intransigente. Perché nonostante Lorenzocontinuasse a ribadire che era pronto arsi se nella manovra non fossero stati inseriti 3 miliardi in più per scuola e istruzione, ne

Agenzia_Ansa : Governo, il ministro Fioramonti si dimette - repubblica : Governo, pochi fondi per l'istruzione: il ministro Fioramonti si dimette con una lettera a Conte [aggiornamento del… - sole24ore : Pochi fondi in manovra, il ministro dell’Istruzione Fioramonti si dimette -