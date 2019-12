F1 | la Ferrari è davvero pronta per vincere un Mondiale? Tutte le lacune da colmare

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Cosa succederà nel2020 di Formula 1? La stagione della massima serie delle quattro ruote si è conclusa per lacon un quarto e quinto posto in classifica che non può certo soddisfare. Al contrario, i rimpianti per quello che doveva essere l’anno del riscatto e del trionfo ci sono tutti. Questi ultimi giorni dell’anno solare saranno l’ultimo momento di pausa a Maranello, utili per ragionare su quanto accaduto e comprendere al meglio quali possono essere i punti fermi dai quali ripartire a partire da gennaio. I punti da analizzare sono molteplici. Laquest’anno ha mostratosotto molti punti di vista, progettuali, tecnici, umani, gestionali. Raramente, anche nel periodo gestito dal tanto vituperato Maurizio Arrivabene, si ricordano così tanti errori come nella prima parte di stagione. E’ fuori discussione che il principale ...

Leggi la notizia su oasport

