Erdogan pronto a mandare truppe in Libia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il presidente turco si appresta a chiedere al Parlamento l’autorizzazione a intervenire in difesa del governo di unità nazionale di Tripoli

