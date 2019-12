Cristiano Ronaldo e il ritiro dal calcio | arriva l’annuncio

Leggi la notizia su inews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019)e il: annuncio durante l’intervista con Diletta Leotta. Il fenomeno portoghese esce allo scoperto sul delicato argomento. Non arriverà a breve ildi. Non l’anno prossimo come si è vociferato ultimamente. Il fenomeno portoghese ha parlato di quest’argomento nel corso della lunga intervista rilasciata a DAZN con Diletta Leotta. … L'articoloe ildall’annuncio proviene da www.inews24.it.

UEFAcom_it : ?? Matthijs #deLigt e Cristiano #Ronaldo sono i candidati della #Juventus alla Squadra dell'Anno 2019 ?? ?? Scegli l… - DAZN_IT : Il gol più bello della mia carriera, parola di Cristiano Ronaldo Linea Diletta con CR7 è su #DAZN - forumJuventus : Cristiano Ronaldo a DAZN: 'Mi piace tutto della Juve, voglio vincere tanti trofei qui. La Champions è la competizio… -