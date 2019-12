TelevideoRai101 : Cibo.Coldiretti:no spreco,via a riciclo - CaputoItalo : Infomedia Food and Wine a cura di Stefano Donno : NATALE: COLDIRETTI, UN ITALIANO SU TRE REGALA CIBO... - erreelleci : @ilriformista @coldiretti Non ho mai creduto a queste statistiche , che trovo senza senso. Ci sono i poveri, e lo s… -

Più di otto italiani su 10 (l'83%),trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina grazie alla consapevolezza che gli sprechi per motivi economici,etici e ambientali non vanno buttati. E' quanto emerge dall'indagine/Ixé resa nota oggi S.Stefano Dalla ricerca si evidenzia che solo al 15% delle famiglie non avanza niente mentre il 2% dona in beneficenza ma nessuno dichiara di buttare gli avanzi Ammonta ad almeno mezzo mld il valore di cibi,bevande non consumati a Natale.(Di giovedì 26 dicembre 2019)