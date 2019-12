Capodanno in piazza | l’invito del sindaco di Salerno

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– “, la città della festa. Ospiti e concittadini per vivere momenti di allegria e serenità nella magia delle Luci d’Artista in ordine e sicurezza”. È l’incipit del messaggio con il quale ildi, Vincenzo Napoli ha voluto invitare i salernitani e non solo a festeggiare la fine dell’anno e brindare al nuovo inAmendola a. “Sapori, shopping, eventi, economia e lavoro. Grazie al Presidente De Luca per il suo sostegno, al personale del Comune e delle società di servizi per la loro dedizione, ai gestori di locali e commercianti, alle migliaia di turisti che ci onorano della loro presenza – scrive Napoli – La festa continua. Appuntamento inAmendola martedí 31 dalle ore 21.30 per brindare al nuovo anno con Irene Grandi ed i Negrita”. L'articoloindel ...

