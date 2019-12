Jairzinho | il Brasile con 5 numeri dieci | una storia d’amore col Botafogo e

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) In Italia ci si chiede se la Juve possa giocare con tre attaccanti. Forse Sarri potrebbe ispirarsi alpiù forte di sempre, quello del ’70, in cui giocavano 510 contemporaneamente. Insieme a Gerson, Tostao, Pelé e Rivelino c’era. Jair Ventura Filho, nato a Rio De Janeiro il 25 dicembre del 1944, si trasferì poco distante dallo stadio delda piccolo. Per questo iniziò a fantasticare sulla sua possibile vita calcistica. In quegli anni ilacquisì la fama di “ò glorioso” per via dei tanti fuoriclasse che giocavano con la maglia bianconera: Nilton Santos, storico terzino, Didi, il principe etiope, Zagalo, Amarildo, Quarantinha e Garrincha. Una squadra di fenomeni. Nel 1958 ancheentra a far parte di quella squadra, nelle giovanili. Vince 3 campionati juniores consecutivi e nel 1963 fa l’esordio in prima squadra. ...

