Emma Watson oggi | cosa fa l’attrice e per chi batte il suo cuore

La bella e la bestia - stasera in TV su RAI 1 la version3 con Emma Watson. : stasera in TV su RAI 1 alle 21.25 La bella e la bestia, il film remake in live action dell'omonimo film d'animazione di qualche anno fa.. La bella e la bestia versione Live Action arriva stasera alle 21.25 su Rai 1, per una serata all'insegna del romanticismo. Il film con Emma Watson, versione live action della celebre fiaba, torna sul piccolo schermo. La storia deì film è ambientata a Villeneuve, sonnolento paesino della provincia francese. ...

Emma Watson riunisce il cast di Harry Potter : manca un personaggio : Emma Watson, la famosa Hermione, ha riunito il cast di Harry Potter, la saga che ha fatto emozionare moltissimi adolescenti e giovani. Nello scatto pubblicato dall’attrice su Instagram, però, i fan non hanno potuto non notare un dettaglio. Nonostante il ritrovo dei protagonisti principali del film, infatti, all’appello manca una figura importantissima. Ecco di chi si tratta. Reunion cast Harry Potter “Buon Natale da ...

Emma Watson - la foto con i “compagni di scuola” da Harry Potter : C’è chi fa la riunione di classe e trova i vecchi compagni di un tempo, e chi ritrova i….compagni di set cinematografico. Amici per sempre (una vera magia) Emma Watson non ha mai nascosto di essere rimasta legata ad alcuni dei suoi primi colleghi di lavoro, ovvero alcuni degli altri protagonisti della saga di Harry Potter. Così, ha deciso di ricordare i vecchi bei tempi con una foto, pubblicata su Instagram, che la ritrae insieme ad ...

Emma Watson riunisce il cast di Harry Potter : la foto della reunion fa impazzire i fan : Harry Potter, Emma Watson pubblica la foto con gli ex alunni di Hogwarts: ecco come sono cresciuti La saga di Hogwarts ha appassionato milioni di adolescenti in tutto il mondo: le storie di Harry Potter, frutto della penna di J. K. Rowling, sono diventati dei veri e propri cult della letteratura e del cinema, che hanno reso celebri anche gli attori che hanno preso parte ai film. Tra questi una delle più amate, diventata nel frattempo ...

Emma Watson nasconde 2 mila copie di Piccole Donne in giro per il mondo : Emma Watson nasconde 2 mila copie di Piccole Donne in giro per il mondo Non è la prima volta che Emma Watson avvia una caccia al libro, ma questa segue un tema ben preciso. L’attrice, divenuta celebre per il ruolo di Hermione in Harry Potter, ha nascosto 2000 copie di Piccole Donne, l’amato classico di Louisa May Alcott, in tutto il mondo. I libri presentano una dedica e un autografo e sono stati distribuiti in 38 paesi diversi: al ...

Se per Emma Watson è già Natale con il cast di Harry Potter (sì - c’è anche Tom Felton) : Emma Watson al gala di TimeEmma Watson al gala di TimeEmma Watson al gala di TimeEmma Watson al gala di Time«Buon Natale da tutti noi!», Emma Watson condivide la sua cartolina di auguri in anticipo. Del resto, c’è un buon motivo: l’attrice – nelle sale italiane dal 9 gennaio con Piccole Donne – ha rincontrato tutti gli amici di Harry Potter. Più di otto anni dopo l’ultimo film del maghetto, Hermione e gli altri sono ...

Emma Watson - Harry Potter reunion di Natale in una foto! : Emma Watson ha condiviso online una foto che ritrae una reunion di Harry Potter che ha entusiasmato i fan. Emma Watson ha entusiasmato i fan di Harry Potter condividendo una foto che ritrae un'adorabile reunion della magica saga creata dalla scrittrice J.K. Rowling. La star di Piccole Donne ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae accanto a Tom Felton, Evanna Lynch, Bonnie Wright e Matthew Lewis. Gli attori, nei film di Harry ...

Emma Watson sulla cover di Vanity Fair : Emma Watson ha raggiunto la fama mondiale nel 2001, interpretando Hermione Granger in «Harry Potter». Da allora, l’attrice americana ha collezionato molti ruoli: l’ultimo è quello in «Piccole Donne» di Greta Gerwig, in sala da gennaio. È femminista e Goodwill Ambassador delle Nazioni Unite. Compirà 30 anni l’anno prossimo e si gode la sua vita da single: «Mi ci è voluto molto tempo per imparare a stare sola, ma ora sono molto ...

Emma Watson e Kristen Stewart tra le star del Calendario Pirelli 2020 : Emma Watson, Kristen Stewart, Claire Foy, Mia Goth e molte altre star nel Calendario Pirelli 2020, dedicato al mito di Giulietta. Emma Watson e Kristen Stewart tra le star Calendario Pirelli 2020 che omaggerà Romeo e Giulietta. The 47° edizione del celebre Calendario Pirelli , intitolato 'Looking for Juliet', vede coinvolto un assortimento di personalità della musica e del cinema incluse Claire Foy, Kristen Stewart, Emma Watson, Yara Shahidi, ...

Emma Watson esagerata : il bikini lascia vedere tutto [FOTO] : La maghetta più famosa della storia ha lasciato tutti a bocca aperta. Emma Watson è molto ammirata per il suo carattere forte e per la sua determinazione. Ormai è noto che l’attrice si sia dedica a tantissime attività di volontariato ed è stata madrina di importanti eventi mondiali. Al di là di questo però, la Watson si è anche concessa a qualche set fotografico molto fuori dal comune, almeno per i suoi standard molto pudici. Un ...

Emma Watson è single : 29enne indimenticata Hermione Granger nella serie cinematografica di Harry Potter, Emma Watson ha smentito tutti i rumor sentimentali che la riguardano, sottolineando di essere single. E serena, più che felice. Nessuna storia d'amore con Chord Overstreet, come scritto nelle ultime settimane, per una Watson mattatrice dell'ultimo numero di Vogue Uk.Non ho mai creduto pienamente nell’espressione “felicemente single”. È un modo di dire, sto ...