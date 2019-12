Zoo diventa un centro di riabilitazione per animali grazie ad una raccolta fondi

(Di martedì 24 dicembre 2019) Uno zoo della Bretagna, nel nord-ovest della Francia, diventerà undiperad unalanciata dall’Ong Rewild sul sito Gofundme. Un’iniziativa che ha avuto un grande seguito coinvolgendo oltre 22.200 persone, tra queste anche l’ideatore del sito di incontri Meetic, Marc Simoncini, che ha donato ben 250mila euro alla causa. L’organizzazione aveva tempo un anno per reperire inecessari ma sono bastati soli 5 giorni per liberare glidalle condizioni in cui vivevano.in condizioni “preoccupanti” L’Ong Rewild dopo il raggiungimento di questo primo traguardo, procederà con il rilascio di 560selvatici nei loro habitat naturali, e dopo alcuni lavori, trasformerà lo zoo di Pont Scorff in undipervittime di traffico illegale e sequestrati dalla giustizia. Ma servirà ancora un ...

