Virtus Bologna-Olimpia Milano in tv su RAI2 | orario | programma e guida completa

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’aspettano tutti da inizio stagione, e arriva proprio sul finire dell’anno, la sfida trache unisce le due rivali annunciate del campionato italiano. La Serie A celebra, allaSegafredo Arena, l’ultima (per il momento) gara nell’impianto posto all’interno della Fiera di, in attesa dei playoff per i quali verrà rimessa in piedi. E’ la sfida tra Milos Teodosic e Sergio Rodriguez, le due grandi stelle del mercato estivo che stanno confermando il loro grandissimo valore. Le V nere arriveranno dal derby con la Fortitudo, di ritorno in Serie A dopo 10 anni, mentre l’verrà dalla trasferta di Eurolega in terra russa contro il CSKA Mosca (che, però, per ragioni di disponibilità della Megasport Arena si gioca a Kaliningrad). Scendono in campo le due squadre più titolate del basket italiano, con 28 ...

