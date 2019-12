Trasformare un difetto in virtù, secondo il segno zodiacale (Di martedì 24 dicembre 2019) Ariete (21 marzo - 19 aprile)Toro (20 aprile - 20 maggio)Gemelli (21 maggio - 20 giugno)Cancro (21 giugno - 22 luglio)Leone (23 luglio - 22 agosto)Vergine (23 agosto - 22 settembre)Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)Pesci (19 febbraio - 10 marzo)Non siamo dei santi, nessuno lo è. Tutti abbiamo dei difetti caratteriali e comportamentali che ci rendono unici e che con la buona volontà si possono correggere, per Trasformare in positivo ciò che all’apparenza sembra negativo. Sembra, perché spesso non tutto il male vien per nuocere: spesso la nostra riservatezza, la nostra scontrosità, è proprio ciò che ci dà la possibilità di preservarci da spiacevoli delusioni o di tenere lontane le persone negative. Certo è che i lati negativi del nostro ...

Leggi la notizia su vanityfair

Trasformare difetto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trasformare difetto