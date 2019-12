(Di martedì 24 dicembre 2019) L’ex tronista di Uomini e Donne,racconta senza ipocrisie il cambiamento del rapporto col compagno Pietro Tartaglione dopo la nascita del primogenito Domenico.è diventata mamma a fine Luglio, a due anni dal primo incontro con l’ex corteggiatore, conosciuto proprio nella trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Da quel momento molte cose nella sua vita sono cambiate, a cominciare dalla relazione con Pietro. “Oggi miuna suora, Pietro non mi haper” spiega laal settimanale Chi “Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante”. La 30enne continua dicendo come, al momento, non abbia intenzione di prendere questo fatto come fosse una patologia perchè il suo uomo ne soffre. “All’inizio credeva che fossimo in crisi ...

Leggi la notizia su notizie

notizieit : Rosa Perrotta: “Pietro non mi ha sfiorata per mesi, mi sento suora” - GossipNews_it : Rosa Perrotta: 'Dopo il parto ho avuto un calo della libido allucinante. Ora mi sento una suora'. E il compagno...… - zazoomblog : “Pietro non mi sfiora da mesi”. Rosa Perrotta le confessioni intime sul compagno - #“Pietro #sfiora #mesi”.… -