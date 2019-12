Non senza sorprese l’elenco di 11 Xiaomi ad un passo da MIUI 11 1 in Italia ad inizio 2020

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 24 dicembre 2019) Non è avaro dil'ultimo elenco di smartphoneche nel corso delle prossime settimane potrà toccare con mano l'aggiornamento con11.1. Pochi giorni fa ci eravamo già soffermati sull'argomento, ma stavolta siamo al cospetto di una lista ufficiale che potrebbe fare la differenza per il pubblico, soprattutto se pensiamo al fatto che alcune valutazioni da parte del produttore asiatico non siano per nulla scontate. Cerchiamo dunque di capire come stiano evolvendo le cose oggi 24 dicembre nel nostro Paese e su scala globale. Gli 11vicinissimi all'aggiornamento con11.1 Passando dalla teoria alla pratica, come accennato adarticolo, dopo il post ufficiale apparso sul blog del produttore possiamo concentrarci su undiciormai ad unda un upgrade così importante. Il gruppo contiene i variMi 8,8 Explorer Edition e8 ...

angelomangiante : A Bari hanno rubato l'auto a due sorelle disabili. Questo il loro appello: 'Senza di quella non possiamo vivere. S… - Giorgiolaporta : Senza le truppe cammellate delle #sardine non resta che lo spettro delle piazza vuote di #Bonaccini e #Zingaretti.… - AmorosoOF : Ho anche le nonne che mi guardano come fossi loro nipote. Io non sarei niente senza di loro. #10IONOI -