“Ho tradito più volte” Alessia Marcuzzi | la confessione è un fulmine a cielo sereno

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 dicembre 2019)come mai si è vista si racconta alle pagine del settimanale Oggi. La conduttrice romana, famosa per la sua schiettezza, ha ammesso di averpiù volte i suoi ex partner. Al settimanale Oggi la bella romana ha confidato i suoi tradimenti, non nascondendo il suo temperamento passionale e istintivo. “Confesso che ho peccato. Anche io più volte sono caduta in tentazione. Io sono una passionale, una istintiva, di pancia. Ma quando hoho poi sempre lasciato la persona con cui stavo e mi sono fidanzata con chi mi aveva fatto cedere”, ha detto la 47enne, che nel 2020 tornerà a condurre l’Isola dei Famosi dopo l’ottimo successo riscosso a Temptation Island Vip.Per il momentoha preferito non fare nomi ma ha chiarito di avere un concetto di fedeltà ben diverso da quello degli altri. Per la prima donna de Le Iene bisogna fare una distinzione tra ...

StoriaAmore79 : CONTE RIFIUTA VIDAL E CHIAMA UN ALTRO JUVENTINO 'Ho chiamato il giocatore e mi ha detto di si' HA TRADITO LA JUVE??… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi confessa: “Ho tradito più volte” - infoitcultura : Alessia Marcuzzi: 'Ho tradito più volte, ma poi mi sono sempre fidanzata con chi mi ha fatto cedere' -