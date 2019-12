"Così smaschero i vip canterini con l'aiuto di Patty Pravo" - (Di martedì 24 dicembre 2019) Lorenza Sebastiani La presentatrice, ormai regina della danza in tv, condurrà un nuovo «game show» musicale dal 10 gennaio su Raiuno «Sono una persona in marcia e ho tanti progetti da sperimentare», Milly Carlucci non si ferma mai. Ha appena chiuso Ballando on the road con tappa finale all'Auditorium Parco della Musica di Roma (partner del tour l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Fondazione Musica per Roma), «una location di prestigio dove abbiamo portato l'eccellenza della danza più popolare». Milly Carlucci si conferma Così paladina della danza in tv e on the road. Ma ora sta scaldando i motori per una nuova scommessa, Il cantante Mascherato, un'infilata di quattro puntate dal 10 gennaio in prima serata su Raiuno, con protagoniste otto maschere (Mastino, Leone, Coniglio, Mostro, Angelo, Unicorno, Pavone e Barboncino), che si scontreranno a colpi di canto. Un format ...

