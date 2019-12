Carrie | FX sta sviluppando una miniserie dal romanzo di Stephen King

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 24 dicembre 2019), FX staun reboot del popolaredipubblicato nel 1974 Continua la febbre da reboot, che oggi si unisce anche alla febbre da adattamento. Pare che FX stiaunasu, tratta dalldi, che è già stato protagonista di numerosi adattamenti cinematografici negli ultimi 30 anni. Il progetto è nelle prime fasi di sviluppo, non sono stati scelti nè gli autori, nè il cast. Secondo Collider, che per prima ha riportato l’indiscrezione, la protagonista probabilmente sarà interpretata da un’attrice trans o da un’attrice afro-americana. Come già anticipato il notodi, pubblicato nel 1974, è già stato adattato in numerosi progetti cinematografici. Il primo è stato un film del 1976 diretto da Brian De Palma, con Sissy Spacek e John Travolta nel cast. Nel 1999 è arrivato poi un ...

