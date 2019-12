Bianca Atzei incinta | lei e Stefano Corti “al settimo cielo”

(Di martedì 24 dicembre 2019) Per, la cicogna arriverà poco dopo Babbo Natale. Primo Natale da mamma per la cantante sarda che si gode queste feste speciali con il pancione. Dopo indiscrezioni e rumors adesso ci sarebbe la conferma. Per lei e il fidanzatosarebbe quasi ora di diventare genitori.è al terzo trimestre A mettere fine al valzer di “pancini sospetti” è stato il settimanale Diva e Donna che dà per certa la maternità della cantante. Una notizia tenuta segreta fino all’ultimo ma, a quanto pare, lasarebbe già al terzo trimestre e la coppia secondo gli amici, sarebbe alcielo. Per(che ricordiamo a Pechino Express come vincitore prima e a Le Iene come inviato poi) si tratta già del secondo figlio, mentre per la cantante è la prima volta. View this post on Instagram Pigiama, casa e il nostro Natale ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Unf_Tweet : BEBE IN ARRIVO?? #BiancaAtzei incinta, è un Natale speciale per la cantante e la sua iena (Foto) - zazoomnews : “Bianca Atzei è incinta” ma fonti vicine alla cantante dicono che è falso - #“Bianca #Atzei #incinta” #fonti… - Trabia_PA : @biancaatzei -