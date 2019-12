ArcelorMittal | Conte da Taranto | «Il negoziato è la prospettiva più concreta»

(Di martedì 24 dicembre 2019) Lucia Morselli, amministratrice delegata di? «Al momento è la mia antagonista, proprio così. Lei sa che abbiamo 30 giorni di tempo per elaborare un nuovo piano industriale. Lo sa bene lei, lo sa bene Mittal. Diventeremo partner solo con un piano industriale condiviso: per ora siamo su fronti contrapposti». Sono queste le parole che il premier Giuseppeporta in dono per Natale agli operai dello stabilimento siderurgico die ai delegati sindacali nel parlamentino del consiglio di fabbrica. Prima la visita al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale tarantino – intitolato pochi giorni fa a Nadia Toffa – lì dove sono ricoverati molti dei bambini della città malati di tumore, che qui colpisce a un tasso del 30% più alto che altrove – poi quella all’ex Ilva: a un mese dallo sciopero dei lavoratori per la notizia delle migliaia di ...

