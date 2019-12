Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLaè lieta di comunicare di aver perfezionato il tesseramento fino al termine della stagione dei seguenti atleti: Albertoe Salvatore. Il primo classe ’87 esterno di centrocampo e duttile anche in difesa ; cresciuto nel settore giovanile della Salernitana per poi passare all’Avellino (under 17) e da allora inizia a calcare campi da gioco di serie D ed Eccellenza ( Paganese, Brindisi, Vittoria ) e in ultimo con la Viribus Unitis. Ha deciso di rimettersi in gioco con laimpegnandosi e mettendo a disposizione la sua professionalità per centrare quanto prima l’obiettivo del team di Carfora. L’altro: classe ’86 attaccante con il vizio del goal ,maestro sui calci piazzati anche lui ha militato in squadre di categorie superiori, assente dal rettangolo di gioco negli ultimi anni per ...

anteprima24 : ** Virtus Goti, doppio colpo sul gong: arrivano #Maritato e #Flagiello ** - IAMCALCIOBENEVE : Virtus Goti. Nuovo colpo dal Villa Literno: firma un centrocampista #benevento #iamcalcio #calcio - anteprima24 : ** Virtus Goti scatenata sul #Mercato: preso anche Amed dal Villa Literno ** -