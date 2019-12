Treni | ‘tu vo’ fa l’americano’ | ma ci freghi sull’alta velocità

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Costano troppo, sempre in ritardo, l’altache si rompe come palle di Natale. Come tornare a casa? Il Natale non si tocca, ma i biglietti sono un salasso e così Stefano, sulla sua pagina Fb Un terrone a Milano, ha lanciato una curiosa start up: pullman in partenza da Milano per Napoli, Cosenza, Catania a 10 euro. Perché “non si specula sugli affetti. Si torna a casa per riabbracciare la famiglia”. È la sua preghiera laica. Giovedi 19 dicembre è stato il black Thursday dell’alta. Metti una sera a cena, ognuno ha il suo ritardo da raccontare: chiamarla altaè puro eufemismo. Vanni Fondi, firma del Corriere, da Torino a Napoli, un ritardo di 2 ore e 17 minuti. Mario Mustulli, professore di Economia e Gestione d’Impresa alla Federico II, insieme all’ingegnere spaziale Norberto Salza, fanno la spola tra Napoli e Roma e lamentano che questo tratto accumula sempre ...

