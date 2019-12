Scoliosi trattata con barre magnetiche alla spina dorsale: intervento record a Torino (Di lunedì 23 dicembre 2019) Una bimba affetta da una rarissima forma di Scoliosi, legata ad altre patologie, è stata sottoposta a un intervento di correzione avanguardisti nel suo genere. L’intervento è stato effettuato all’ospedale Regina Margherita. La Scoliosi di una bimba di 5 anni è stata trattata non con busti e protesi, come d’altronde era stato fatto finora, bensì con delle barre magnetiche inserite parallelamente alla spina dorsale, che permetteranno alla piccola di condurre una vita normale e di non dover subire ulteriori interventi. Una Scoliosi a rapido aggravamento La piccola presenta, all’età di 5 anni, diverse patologie malformate, un moderato ritardo psicomotorio e, soprattutto, una forma di Scoliosi destra toracica a rapido aggravamento. L’intervento ha permesso alla piccola di tornare alla sua vita di tutti i giorni nel giro di una settimana: le barre magnetiche che le sono state ...

