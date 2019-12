Pranzo di Natale per bisognosi e non alla Mensa di Celestino

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L'Aquila - La Fraterna Tau, come ogni anno, organizza undipresso ladiin p.zza d’Armi a L’Aquila per dare a tutti ila possibilità di un giorno di festa natalizia. I preparativi sono in atto. Il menù è quello tipico di. I tavoli sono imbanditi per i giorni di festa grande. Un servizio di trasporto provvederà a prendere e a riportare chi non potrebbe venire con i mezzi pubblici non funzionanti nei giorni festivi. Ringraziamo tutti i volontari che si adoperano per tale circostanza: chi prepara il cibo, chi prepara la sala, chi provvede al trasporto. Una bella festa di amicizia e di solidarietà che dà lustrocittà e richiama al dovere civico di provvedere al bisogno di chi non ce la fa. Chiunque si sente in difficoltà, in solitudine… non esiti a chiamare o a venire: le nostre porte sono ...

