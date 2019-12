“Non è vero ma ci credo” | la commedia di Peppino De Filippo all’Auditorium Sacro Cuore

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Sabato 28 Dicembre alle ore 20,30, presso l’Auditorium– Pp Cappuccini Benevento, l’Associazione Famiglie Adottive “La Casa di Giuseppe” presenta Non ÈMa Ci Credo,diDe, libero adattamento di Mariarosaria Preziosi. La Compagnia andrà in scena per sostenere il Progetto KON – TUM “Italia Vietnam, un volo d’amore” che, attraverso l’impegno della famiglia di Carmela e Vincenzo Capitanio, porta aiuti ai bambini degli orfanotrofi vietnamiti. “La Casa di Giuseppe” si affianca a questo progetto, che parte daldi una famiglia adottiva e ritorna aldel paese di origine dei suoi figli. Bambini, che hanno trovato una nuova possibilità di vita nell’amore di due genitori, pronti a ritornare in Vietnam insieme ai figli, per portare aiuti concreti, partecipando in prima persona alla riconquista ...

