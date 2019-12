LaF: la programmazione delle feste (Di lunedì 23 dicembre 2019) Eleanor Tomlinson A Natale le reti televisive cambiano il loro palinsesto, offrendo di norma ai telespettatori programmi a tema. Non è così per LaF che da oggi, 23 dicembre, inserisce delle interessanti novità nella propria programmazione ma non legate strettamente alle festività; il canale 135 di Sky intensifica la propria programmazione abituale, con l’arrivo di serie tv e programmi di viaggi e cucina. LaF: le serie TV proposte a Natale Il primo ritorno da segnalare è quello di Victoria, la serie kolossal interpretata da Jenna Coleman: nei pomeriggi compresi tra il 26 e il 31 dicembre sarà riproposta la terza stagione, che racconterà i fatti avvenuti dal 1848, turbolento periodo delle rivoluzioni europee contro le monarchie, alla prima esposizione universale del 1851 a Londra. Per gli appassionati della fantascienza, invece, ci sarà una speciale maratona: il 31 dicembre alle ...

Leggi la notizia su davidemaggio

LaF programmazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LaF programmazione