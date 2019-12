Il figlio di Paolo Genovese positivo ai test | per Matteo Salvini ' La droga uccide'

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In seguito all'incidente in Corso Francia a Roma ildiè risultatoaidi alcol eha commentato la vicenda delle due ragazze uccise. Ildiè risultatoaisu alcol e, lo riferisce Adnkronos a proposito del terribile incidente a Corso Francia a Roma nel quale sono rimaste uccise due ragazze, Camilla e Gaia. Pietroera alla guida del suv che ha travolto le due amiche che in quel momento stavano attraversando la strada ad alto scorrimento. Gli esami alcolemici e tossicologici ai quali è stato sottoposto Pietrodel regista e sceneggiatore di Perfetti sconosciuti avrebbero dato risultato. L'agenzia Adnkronos sottolinea che la polizia di Roma Capitale ha precisato che "solo i successivi ...

Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - Susannagr17 : Roma, Camilla e Gaia falciate e uccise. Il testimone: 'Cosa ha fatto il figlio di Paolo Genovese' - Daniele_Manca : Incidente Roma, Pietro Genovese ( figlio di Paolo regista di “Perfetti sconosciuti”) alla guida dell’auto che ha uc… -