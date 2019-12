Governo ad alta tensione | salta il vertice di maggioranza

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sildisul Milleproroghe. L’appuntamento a Palazzo Chigi è sto con lache resta molto. ROMA – Antivigilia di Natale dinellagiallorossa. In serata era in programma undisul Milleproroghe per cercare di definire gli ultimi dettagli. Un appuntamento sto all’ultimo minuto con lache continua ad essere molto. Discorso rinviato molto probabilmente al 2020 con le vacanze che serviranno per chiarire un po’ le idee all’esecutivo giallo-rosso. Concessioni autostradali sul tavolo delIl discorso doveva essere incentrato sulla questione delle concessioni autostradali con Italia Viva che nell’ultimo incontro a Palazzo Chigi non ha espresso il proprio voto. Andava affrontato anche il piano dell’innovazione digitale. In questo caso ...

carlosibilia : Tutti li chiamano eroi ma nessun governo aveva mai fatto così tanto per i #vigilidelfuoco. Dopo decenni di promess… - RoccoCipriano : RT @carlosibilia: Tutti li chiamano eroi ma nessun governo aveva mai fatto così tanto per i #vigilidelfuoco. Dopo decenni di promesse mai… - EnrichettaNegri : RT @carlosibilia: Tutti li chiamano eroi ma nessun governo aveva mai fatto così tanto per i #vigilidelfuoco. Dopo decenni di promesse mai… -