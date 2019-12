Francesco | emozione per il campione dell’Eredità Lo dice Insinna | applausi dal pubblico

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dalla puntata de L’Eredità di venerdì 20mbre 2019, i telespettatori del popolare gioco in onda su Rai 1 sono alle prese con un nuovo e già amatissimoD’Angelis ha 25 anni, viene da Formia, in provincia di Latina, e sembra aver convinto anche l’attuale ‘padrone di casa’, Flavio. Laurea in Lettere e forte passione per la politica, il giovane ragazzo della provincia di Latina è stato in carica per un paio di puntate, partecipando all’amato programma di RaiUno per ben quattro appuntamenti; gli spettatori dovrebbero vedere la sua uscita di scena nell’appuntamento in onda martedì 24mbre.Il ragazzo è diventatoalla sua prima puntata. Purtroppo,non ce l’ha fatta a vincere i 22.500 euro, premio del gioco finale, ma il giovane ha conquistato ilper la sua simpatia, il sorriso e la sua eleganza, ...

