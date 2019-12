France Telecom | quando sul lavoro demansionare diventa sinonimo di degradare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La sentenza che ha condannato Didier Lombard e altri dirigenti diper mobbing morale sancisce che l’annichilimento e la riduzione di tanti lavoratori a oggetto, preda delle pulsioni epurative del capo, è un fatto che travalica i confini delle regole aziendali per entrare a pieno titolo nel campo del puro sadismo. So di cosa si tratta. Parlo da tempo con uomini e donne portati sull’orlo della disperazione grazie all’intervento dei “tagliatori di teste”. Professionisti ingaggiati per fare colloqui con i dipendenti, per poi lasciare trapelare che venti o trenta unità di quella fabbrica non saranno più riconfermate. Non viene detto immediatamente chi, ma tale scelta è procrastinata di mesi e mesi, gettando ciascuno in uno stato di angoscia crescente che sovente culmina con azioni autolesioniste o atti mancati, utili a segnalare i “deboli” alla ...

