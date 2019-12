Ex Enpals | il palazzo pronto a trasformarsi nel Belle Vuè residence FOTO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoL’ex, per anni simbolo di degrado ed abbandono, si prepara a diventare un complesso residenziale vista mare in una delle zone più panoramiche di Salerno. La struttura, un tempo anche occupata abusivamente tanto da costringere alla chiusura con il cemento di porte e finestre, è già stata recintata con la cartellonistica che ne annuncia la trasformazione. Diventerà ilVuè. Come si legge sul sito di Iesu Immobiliare i lavori doteranno il complesso situato in viale delle Ginestre di un’architettura moderna, elegante ma dal gusto esistenziale. Più di cento appartamenti e tanti comfort di cui godere: ludoteca, lavasciuga, servizio delivery e hotelleria su richiesta. Sistema di videosorveglianza attivo h24 ed impianti di domotica di ultima generazione. Per il quartiere di Sala Abbagnano che ha sempre guardato con spregio al ...

