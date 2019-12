Serena Enardu | paura al volante | “Voleva buttarmi fuori strada”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nelle ultime ore,è stata protagonista di un episodio davvero spiacevole. L’ex tronista del dating show Uomini e Donne ha raccontato l’accaduto in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Un incidente fortunatamente solo sfiorato che, però, ha aperto un intenso dibattito. Ma ricostruiamo prima la vicenda: nel pomeriggio di sabato 21 dicembre, poco dopo le ore 14, la donna – ha spiegato – si trovava in macchina. In fila dietro a un veicolo, ha deciso di superarlo poiché andava un po’ di fretta. «Sicuramente non ho superato in maniera delicata, ma l’ho fatto comunque in totale sicurezza», ha dichiarato. Il racconto diL’uomo che si trovava aldella vettura cheha superato non ha preso così bene il suo gesto. «Questo signore mi segue, imbufalito», ha continuato a raccontare l’ex tronista di Uomini e Donne. «Mi si appiccica ...

