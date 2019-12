Sassuolo Napoli 0-0 LIVE | INIZIA LA PARTITA

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Al Mapei Stadium, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:: Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo. In panchina: Turati, Russo, Rogerio, Romagna, Ferrari, Tripaldelli, Mazzitelli, Bourabia, Magnanelli, Djuricic, Oddei, Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. In panchina: Ospina, Daniele, Hysaj, Elmas, ...

