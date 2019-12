Parma | D’Aversa ribadisce | «La rosa deve essere completata»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio raggiunto in extremis contro il Brescia grazie al gol di Grassi Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Brescia grazie alla rete di Grassi. MATCH – «Non era semplice recuperare questa partita una volta sotto. Si è fatto bene il primo tempo, nel secondo siamo calati ma nonostante qualcuno abbia raschiato il fondo del barile siamo stai bravi a recuperare il risultato. Fa bene alla classifica e al morale» MERCATO – «E’ chiaro che c’è un direttore sportivo molto bravo che purtroppoaccontentare sia le mie richieste che le esigenze di una società. Non possiamo farci influenzare dalla classifica o dai risultati perché se no si toglie quello che questi ragazzi hanno fatto nelle difficoltà. E’ chiaro che non dobbiamo ...

