Ora la responsabilità è tua

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Giuseppe Conte “è un alleato del Partito Democratico”, il suo riconoscersi nel campo di centrosinistra, per Nicola Zingaretti, è una risorsa nel contrasto alla nuova destra impersonata da Matteo Salvini. Ma il prezzo di questa nuova investitura – che il segretario dem ufficializza a Mezz’ora in Più su RaiTre – è che la responsabilità è nelle sue mani. Onori e soprattutto oneri, riassumibili in una frase: “Basta polemiche, costruiamo un’agenda condivisa e realizziamola”. Un compito non facile, se si considera che solo nel weekend il governo è riuscito a battibeccare su tre dei temi più strategici per il futuro del Paese – Piano sull’Innovazione, concessioni autostradali e 5G.“Conte non è del Partito Democratico, ma è alleato del Partito Democratico. Io ...

