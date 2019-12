Maltempo Campania | albero crolla in strada | morto 62enne a Napoli

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tragedia a: un uomo di 62 anni è deceduto, schiacciato da undi grosse dimensionito intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città. L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dal 118 ma, giunto in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La bufera di vento che ha colpito lanelle scorse ore ha provocato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari.L'articoloinMeteo Web.

