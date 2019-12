Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019), una ragazza di 16 anni, èdalla mattina di giovedì 19 dicembre a. L'adolescente è uscita dalla casa famiglia in cui è ospitata per andare a scuola, ma non è mai arrivata in classe. Ildella giovane ha presentato denuncia ai carabinieri e ha lanciato molti appelli sui social network: "Dove sei amore mio?".

ippolitipaolo74 : Brescia, scomparsa la 16enne Nadia Bacchetti, l’appello disperato del padre: “Dove sei amore mio?” - Chiara78791508 : Scomparsa zona Brescia ..mi hanno chiesto di condividere e farla girare...!!! - EvelyneSAfaawua : Questa ragazza è scomparsa da Brescia, fate girare! Grazie ???? -