LIVE Sci di fondo | Sprint Planica 2019 in DIRETTA | Federico Pellegrino vola in

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45: Al via la seconda semifinale con Hagstroem (Swe), Kern 8Usa), Lampic (Slo), Visnar (Slo), Krehl (Ger), Faehndrich (Sui) 14.43: Doppietta svedese! Vince Sundling davanti a Svahn, terzo posto per Caldwell e quarto per Stenseth. Clamorosamente fuori la leader di coppa Falla 14.43: Falla e Stenseth si scontrano e cadono 14.42: Falla e Svahn davanti a metà gara 14.40: Al via della prima semifinale donne con Sundling (Swe), Svahn (Swe), Falla (Nor), Caldwell (Usa), Nilsson (Swe), Stenseth (Nor) 14.33: Prosegue la grandinata a14.21: Grandina a, come se fosse agosto. Si ferma la gara fino alle 14.35. E’ la prima volta che ci capita di vedere una grandinata a dicembre. Tra poco il via della prima semifinale donne con Sundling (Swe), Svahn (Swe), Falla (Nor), Caldwell (Usa), Nilsson (Swe), Stenseth (Nor) 14.20: Non basta ...

