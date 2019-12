LIVE Sci alpino | Discesa Val Gardena 2019 in DIRETTA | gara cancellata a causa di neve e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.11 Grazie per averci seguito, un saluto sportivo da OA Sport. 9.10 Nei prossimi giorni la Fis dovrebbe comunicare la data e la località dove verrà recuperata lanon disputata oggi. 9.08 Ladella Valè stata. Condizioni meteo pessime:nella parte alta, nebbia in mezzo e pioggia in basso. Pista impraticabile. Salta dunque la classica della Saslong. 8.20 Amici di OA Sport, la partenza delladella Valè stata abbassata a quella del superG. Si è abbattuta una fitta nevicata e le previsioni non sono buone neppure per la mattinata. Alle 11.15 la giuria deciderà se modificare l’orario di partenza. CLICCA QUI PER LADELLAFEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00 (SABATO 21 DICEMBRE) I pettorali di partenza – La cronaca del SuperG Buongiorno e benvenuti alla ...

