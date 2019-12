Le pagelle del Benevento – Viola glaciale | Maggio fa spavento

pagelle Inter Genoa : TOP e FLOP del match VOTI : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Inter Genoa Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Inter e Genoa, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Gagliardini FLOP: Romero VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

pagelle Fiorentina Roma : TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Fiorentina Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Fiorentina e Roma, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Dzeko FLOP: Pezzella VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

pagelle Brescia Sassuolo : TOP e FLOP del match VOTI : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Brescia Sassuolo Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Brescia e Sassuolo, valido per il recupero della 7ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Traoré FLOP: Alfonso VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

pagelle Sampdoria Juventus : TOP e FLOP del match dopo il primo tempo VOTI : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Sampdoria Juventus Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sampdoria e Juventus, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Ronaldo (J) FLOP: Jankto (S) VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

pagelle e Highlights 17^ giornata : si parte con Samp-Juve - promossi e bocciati del match LIVE : Pagelle 17 giornata- Un 17° turno spezzettato pronto ad aprire le danze con la sfida tra Sampdoria-Juventus in programma mercoledì alle 18:55. Doriani a caccia di conferme dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, Juventus chiamata a confermare il primato in classifica prima di dedicarsi totalmente alla sfida di Supercoppa contro la Lazio. Occhio […] L'articolo Pagelle e Highlights 17^ giornata: si parte con Samp-Juve, promossi e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Dicembre : Ora la Casellati dà le pagelle ai giornalisti : Palazzo Madama Casellati brinda alla stampa ma solo se non parla di lei Distinguo – Gli auguri di Natale della presidente del Senato ai giornalisti: “La buona informazione è cosa diversa dal diritto di cronaca” di Paola Zanca No, il dibattito no! di Marco Travaglio Com’era naturale e prevedibile, appena si sono riunite per parlare di programmi, le Sardine hanno cominciato a discutere. E, come chiunque discuta, a dividersi. Nulla di ...

pagelle Cagliari Lazio 1-2 : Caicedo eroe dell’ultimo minuto : I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Cagliari Lazio Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Cagliari e Lazio, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Caicedo FLOP: Cacciatore VOTI Cagliari (4-3-1-2): Rafael 6; Cacciatore 5.5, Pisacane 5.5, Klavan 6, Lykogiannis 6.5; Nandez 6, Cigarini 6.5 (80′ Oliva 6), Ionita 6.5 (83’ Faragò 5); ...

pagelle e Highlights Cagliari-Lazio - promossi e bocciati del match LIVE : Pagelle CAGLIARI LAZIO- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato valida per la 16^ giornata. Il Cagliari ospita la Lazio in quella che si annuncia una sfida in piena bagarre Champions League. Rossoblù chiamati alla prova del nove dinanzi ai propri tifosi, biancocelesti pronti a ripetere la grande prestazione della scorsa settimana […] L'articolo Pagelle e Highlights Cagliari-Lazio, promossi e bocciati del match ...

pagelle Fiorentina Inter : TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Fiorentina Inter Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Fiorentina e Inter, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Borja Valero FLOP: Dragowski VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

pagelle Roma Spal : TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Roma Spal Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Roma-Spal, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Petagna FLOP: Kolarov VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

LIVE Juventus-Udinese 3-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i bianconeri di Sarri battono i friulani e tornano in testa in attesa dell’Inter. pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER VIDEO highlights E SINTESI 17.00 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Juventus-Udinese su questa pagina, un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.57 LE Pagelle DELLA JUVENTUS: Buffon 6,5, Danilo 6,5, Bonucci 7 (dal 75′ De Ligt 6), Demiral 7, De Sciglio 6,5, Rabiot 6,5, Bentancur 6, Matuidi 6, Dybala 8 (dal 75′ Bernardeschi 6), Higuain 7 ...

LIVE Juventus-Udinese 3-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i bianconeri battono i friulani e tornano in testa in attesa dell’Inter. pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 La Juventus vince senza troppi problemi contro un modesto Udinese e torna provvisoriamente in cima alla classifica con 39 punti. Stasera in casa della Fiorentina l’Inter dovrà rispondere alla doppietta di Ronaldo e al goal di Bonucci che hanno messo in ghiaccio il risultato già nel primo tempo. Pussetto per la rete della bandiera friulana. 90’+5 Finisce la partita, Juventus-Udinese ...

pagelle Juventus Udinese : TOP e FLOP del match VOTI : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juventus Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juventus e Udinese, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Ronaldo FLOP: Okaka VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

pagelle Bologna Atalanta : TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Atalanta Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna-Atalanta, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Palacio FLOP: Pasalic VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com