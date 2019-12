Ferrovie Toscana | Rfi | “Piano operativo in caso di neve e gelo”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un pianoper gestire al meglio la circolazione ferroviaria indi criticità legate alle condizioni meteo avverse, in particolare a situazioni die gelo. È il ‘Pianoe gelo“, presentato ieri da Rfi alla Regionee attivo per la stagione invernale 2019-20. Previste una serie di attività preventive, spiega una nota, che consistono nei controlli straordinari dello stato di funzionamento degli scambi nelle stazioni e delle apparecchiature che ne consentono il riscaldamento, la lubrificazione periodica delle linee di alimentazione elettrica con liquido antigelo. E ancora, il taglio della vegetazione potenzialmente critica, la programmazione di speciali circolazioni di treni per rimozione del ghiaccio che si forma sulle linee elettriche, lo spargimento di sale sui marciapiedi di stazione e la vigilanza specifica del personale che sarà chiamato a ...

FerrovieInfo : ?? Allerta meteo in #Toscana #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #21dicembre #RFI ?? - matteotuccini : RT @iltirreno: Ecco le motivazioni con cui la Corte d’Appello di Firenze conferma le condanne per l’ex ad di Ferrovie e altri imputati http… - DaddiLuca : RT @iltirreno: Ecco le motivazioni con cui la Corte d’Appello di Firenze conferma le condanne per l’ex ad di Ferrovie e altri imputati http… -