CorSport | rinnovo Zielinski | manca l’accordo sull’importo della clausola rescissoria

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ancora nessun accordo per ildi Piotrcon il Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Il contratto del centrocampista polacco scade nel 2021. Le parti “Parlano, trattano e si avvicinano, però in questa fase il giocatore preferisce concentrarsi sul calcio. Parole sue. Il nodo?l’accordo sull’importovalida per l’estero: il club azzurro vuole inserirne una da 100 milioni di euro. La lunga trattativa di nome: il Napoli da un lato e il manager Bartlomiej Bolek dall’altro. La discussione va avanti da un annetto, o già di là, ma il momentofirma non è ancora arrivato nonostante una serie di passi avanti. Il contratto del centrocampista polacco scadrà nel 2021. Non una questione di ingaggi, bensì di valore delle clausole: il Napoli la vuole da 100 milioni, l’entourage spinge per abbatterla un ...

