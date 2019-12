Leggi la notizia su ilfoglio

(Di sabato 21 dicembre 2019) La balena di Santa Severa mi ha ossessionato per anni. Non so perché quella creatura spersa, fantastica e solitaria mi abbia turbato tanto. Carezzavo il dente ormai secco sullo scrittoio, e piangevo pensando alla regina del mare che si disfaceva sugli scogli. Mia madre mi prendeva in giro. Cuore mio

misstaly : RT @Agnese73186871: Città Eterna, magica, incantata e incantevole ? #Romebynight #Roma4me ? - leadintogold : RT @Agnese73186871: Città Eterna, magica, incantata e incantevole ? #Romebynight #Roma4me ? - eccosonocosy : IL SUBLIME NETTARE DEGLI DEI DELLA CITTÀ ETERNA ???????? Buona notte a voi e buon proseguimento a voi?????????????????????????????? -