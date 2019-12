Carlucci Santucci medico-eroe: Mattarella lo nomina Cavaliere (Di sabato 21 dicembre 2019) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Carlo Santucci Cavaliere al merito della Repubblica. Santucci, la scorsa Estate, si era reso protagonista di un gesto eroico. Il medico aveva salvato una donna di 40 anni sul treno sulle Dolomiti. Nell’Agosto 2019, il 34enne, si trovava in vacanza sul cosiddetto ‘trenino delle bici’, il mezzo che trasporta i turisti al termine della ciclabile Lienz-Dobbiaco. Appena ha sentito un uomo (il marito della 40enne) urlare disperato “un medico, un medico, c’è un medico?” Santucci si è precipitato a prestare soccorso. Ha tenuto in vita con un massaggio cardiaco di 40 interminabili minuti una donna toscana colpita da malore, fino all’arrivo dell’elicottero, salvandola da morte certa. Carlucci Santucci medico-eroe Il 20 Gennaio 2020 il medico-eroe comincerà il corso in Veneto finalizzato ...

