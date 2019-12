Ascolti TV primetime | venerdì 20 dicembre 2019 | La porta dei sogni parte dal 14 4%

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 21 dicembre 2019) Glitvdi20. Nella serata di ieri, su Rai1 la prima puntata de Ladeiha conquistato 2.781.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale5 Natale da chef ha raccolto davanti al video 2.255.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2 Petrolio ha interessato 808.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Independence Day ha intrattenuto 1.449.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Gli sdraiati ha raccolto 1.268.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.444.000 spettatori con l’8.5%. Su La7 Propaganda Live – Best Of ha registrato 506.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 MasterChef 8 segna 516.000 spettatori (2.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 384.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 Lo ...

zazoomblog : Ascolti TV primetime mercoledì 18 dicembre 2019: Viaggio nella grande bellezza al 12.4% Giorgio Ambrosoli all’11.9%… - zazoomblog : Ascolti TV primetime martedì 17 dicembre 2019: Ognuno è perfetto al 20.7% Il libro della giungla al 12.2% -… - zazoomblog : Ascolti TV primetime 13 dicembre 2019: chiusura record per 20 anni che siamo italiani con il 21.2% sempre male Il P… -