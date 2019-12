Adara Molinero vince il Gran Hermano Vip | lascia Hugo per Gianmarco Onestini

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 21 dicembre 2019)è la vincitrice delVip, lei esono pronti a viversi il loro amore fuori dalla casa È andata in onda ieri 20 dicembre la finale delVip che ha visto come vincitrice. La bellissima modella era già nota in Spagna per aver partecipato al, era arrivata quasi in finale. Quando è entrata nella casa delVip, laera impegnata sentimentalmente, lei e il compagno sei mesi fa hanno avuto una bambina. Nel corso del realitysi è però infatuata non poco di, l’intesa tra i due è sembrata chiara a tutti sin dall’inizio. Dopo l’eliminazione dila Molinari ha rivisto il fidanzato, i due si sono scambiati un dolce e passionale bacio. In molti erano convinto che avesse scelto di rimanere insieme al compagno. Pochi giorni dopo, però, nella casa ...

zazoomnews : Gran Hermano Vip: Adara Molinero trionfa e riabbraccia Gianmarco Onestini - #Hermano #Adara #Molinero #trionfa - KontroKulturaa : Gran Hermano Vip: Adara Molinero trionfa e riabbraccia Gianmarco Onestini - - Cahecarla : @adara_sanchez @Zionnach A ver si se piensa que eres adara molinero de GHVip ahhahahahha -