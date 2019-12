A Taranto due uomini di colore pestano 27enne: era una bufala (Di sabato 21 dicembre 2019) «Stando alle dichiarazioni della donna, il marito sarebbe stato picchiato da un gruppo di immigrati mentre tornava a casa da lavoro», così riportava Il Giornale in un articolo del 6 dicembre 2019. Alla base di questa storia, infatti, c’era un post Facebook della moglie del presunto aggredito – linkato nell’articolo della testata milanese – che venne poi ripreso online generando parecchia indignazione: Salve a tutti sono una MOGLIE tarantina 28enne. Volevo condividere un episodio sconcertante a #Taranto: mio marito stava tornando da lavoro ed è stato preso a calci e pugni da uomini di colore per puro divertimento. Ora ha la spalla lesionanta, non ha più i denti superiori e inferiori. Domando: un ragazzo di 27 anni può essere ridotto a deglutire cibi liquidi e bere con l’ausilio di infermiere per causa di questi personaggi tanto elogiati dai tanti ...

