Usura: nessuna differenza tra mutui erogati in un’unica soluzione e mutui a Sal (Di venerdì 20 dicembre 2019) Con sentenza n.22380 del 06.09.2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che per i mutui erogati a stato avanzamento lavori (SAL), se concessi a fronte dell’acquisizione di garanzia ipotecaria, il tasso soglia da rispettare ex legge n.108/1996 (cosiddetta legge sull’Usura) è quello relativo alla categoria dei mutui e non quello degli “altri finanziamenti”, così come – di contro – indicato dalla Banca d’Italia mediante le proprie “istruzioni”. La questione assume grande importanza nell’ambito di quei giudizi, aventi ad oggetto rapporti di mutuo, in cui la società finanziata deduce il mancato rispetto, da parte della banca mutuante, del limite Usurario previsto dalla normativa di settore. Chiarito, preliminarmente, che i mutui erogati a “stato avanzamento lavori” sono usualmente concessi alle imprese di costruzioni a supporto della propria attività di edificazione, per comprendere la ...

