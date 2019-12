Un giocatore PS4 è riuscito ad ottenere 50 trofei di platino in meno di 20 ore

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Bizzarro record, quello stabilito da unPlaystation 4 noto come Brian: egli èadla bellezza di 50dinell'arco di sole 20 ore. Lo ripetiamo: 50diin 20 ore.Il trofeo didi Playstation 4 è l'attestato di merito per aver ottenuto tutti gli obiettivi di un determinato gioco, il che lo eguaglia al completamento totale. Questo significa che Brian ha completato al 100% 50 giochi in 20 ore, con una media di 1 titolo terminato ogni 24 minuti.La titanica impresa è stata trasmessa in live sul suo canale Youtube, PS4Trophies, anche se purtroppo non è disponibile una versione past-broadcast.Leggi altro...

