Terminato l'incontro con Fca, i sindacati: "Bene le conferme su piena occupazione e niente chiusure" (Di venerdì 20 dicembre 2019) “I 3,7 miliardi di euro di risparmi annuali, da conseguire a regime con la fusione Fca-Psa, saranno raggiunti non con chiusure di stabilimento, bensì soprattutto da economie di scala su investimenti e forniture. Il nostro compito resta comunque quello di vigilare su eventuali ricadute occupazionali, poiché ogni fusione per sua natura comporta sia opportunità sia rischi”. Lo ha detto Rocco Palombella segretario generale della Uilm dopo l’incontro tra Fca e sindacati.Il piano di investimenti da 5 miliardi per l’Italia va avanti. Lo ha detto ti il responsabile delle attività europee di Fca Pietro Gorlier nell’incontro a Mirafiori richiesto dalle organizzazioni sindacali dopo la firma dell’accordo con Psa per la fusione, secondo quanto riferito da fonti sindacali presenti alla riunione. All’incontro hanno partecipato i ...

Leggi la notizia su huffingtonpost

