Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

Leggi la notizia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) LadiA al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco ladiA TIMin. PosSquadraPunti1Juventus*422Inter393Lazio364Roma*335Cagliari296Atalanta287Parma248Napoli219Torino2110Milan2111Sassuolo1912Bologna1913Hellas Verona1914Fiorentina*1815Lecce1516Udinese1517Sampdoria*1518Brescia1319Genoa1120SPAL9 *una partita in piùA, la 16^ giornata Aggancio della Juve all’Inter nella sedicesima giornata. Alle loro spalle la Lazio vince a Cagliari e si porta a -3. Ancora in difficoltà il Napoli che si fa superare anche dal Parma. Nelle parti basse la il Brescia abbandona le ultime due posizioni con la SPAL sempre più ultima. fonte foto https://twitter.com/bonucci leo19A, la 15^ giornata La quindicesima giornata coincide con la prima sconfitta in ...

